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«Они должны были фолить, но рискнули». Трехочковый Джейсона Тейтума за 2,9 секунды до сирены перевел игру с «Никс» в овертайм

Трехочковый бросок форварда за 2,9 секунды до конца основного времени матча сравнял счет (107:107) и перевел игру в овертайм, в котором «Селтикс» опередили соперника на 2 очка (119:117).

«Они могли бы сфолить. Но рискнули, и Джейсон реализовал этот важнейший бросок», — прокомментировал эпизод центровой Кристапс Порзингис.

«Я должен был фолить. Должен был разобраться в ситуации», — признался форвард О Джи Ануноби, защищавшийся против Тейтума.

"Мы можем отталкиваться от этого матча. Много позитивных моментов, но были и промахи.

Да, немного разочаровывает результат на фоне того, что мы сражались и имели шанс на победу", — заключил разыгрывающий Джейлен Брансон.

Результат стал лучшим для «Никс» в сезоне в очных встречах с действующим чемпионом. Предыдущие три матча закончились с двузначным отрывом соперника (23, 27 и 13 очков).