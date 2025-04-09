«Они должны были фолить, но рискнули». Трехочковый Джейсона Тейтума за 2,9 секунды до сирены перевел игру с «Никс» в овертайм

«Они могли бы сфолить. Но рискнули, и Джейсон реализовал этот важнейший бросок», — прокомментировал эпизод центровой Кристапс Порзингис.
«Я должен был фолить. Должен был разобраться в ситуации», — признался форвард О Джи Ануноби, защищавшийся против Тейтума.
"Мы можем отталкиваться от этого матча. Много позитивных моментов, но были и промахи.
Да, немного разочаровывает результат на фоне того, что мы сражались и имели шанс на победу", — заключил разыгрывающий Джейлен Брансон.
Результат стал лучшим для «Никс» в сезоне в очных встречах с действующим чемпионом. Предыдущие три матча закончились с двузначным отрывом соперника (23, 27 и 13 очков).