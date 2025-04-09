Леброн Джеймс об удалении Луки Дончича: «Было странно. Судья решил принять все на свой счет»

"Были очень странные несколько минут, начиная с удаления. Не знаю, почему судья решил принять все на свой счет. Он уже выдал Луке одно замечание. Лука это знал. Он ругался с болельщиком у края площадки, Лука всегда так делает, когда зрители начинают поливать его.