Просто я считаю, что уровень профессионализма в нашей лиге сильно упал. Смотрите, мне нравится Леброн, я его фанат и все такое… Но выходить на площадку без майки перед игрой и бросать? Ну серьезно, ребята. Что это вообще? Где мы? Адам Сильвер, если хочешь кого-то оштрафовать — вот тебе повод. Выпиши штраф за это", — сказал Томас.
«Адам Сильвер, если хочешь кого-то оштрафовать — вот тебе повод. Выпиши штраф за это». Айзейя Томас раскритиковал Леброна Джеймса за разминку без майки
«Я категорически против такого. Если бы я был генеральным менеджером или тренером, я бы никогда не позволил своему игроку выходить на площадку в таком виде. Мы же профессиональная лига НБА, а не летняя лига и не спортзал “YMCA”.