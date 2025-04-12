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«Адам Сильвер, если хочешь кого-то оштрафовать — вот тебе повод. Выпиши штраф за это». Айзейя Томас раскритиковал Леброна Джеймса за разминку без майки

«Я категорически против такого. Если бы я был генеральным менеджером или тренером, я бы никогда не позволил своему игроку выходить на площадку в таком виде. Мы же профессиональная лига НБА, а не летняя лига и не спортзал “YMCA”.

Источник: Спортс"

Просто я считаю, что уровень профессионализма в нашей лиге сильно упал. Смотрите, мне нравится Леброн, я его фанат и все такое… Но выходить на площадку без майки перед игрой и бросать? Ну серьезно, ребята. Что это вообще? Где мы? Адам Сильвер, если хочешь кого-то оштрафовать — вот тебе повод. Выпиши штраф за это", — сказал Томас.