«Адам Сильвер, если хочешь кого-то оштрафовать — вот тебе повод. Выпиши штраф за это». Айзейя Томас раскритиковал Леброна Джеймса за разминку без майки

Просто я считаю, что уровень профессионализма в нашей лиге сильно упал. Смотрите, мне нравится Леброн, я его фанат и все такое… Но выходить на площадку без майки перед игрой и бросать? Ну серьезно, ребята. Что это вообще? Где мы? Адам Сильвер, если хочешь кого-то оштрафовать — вот тебе повод. Выпиши штраф за это", — сказал Томас.