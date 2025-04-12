Майкл Редд: «Лиге нужно больше таких игроков, как Расселл Уэстбрук»

Да, он не играет в медийные игры. Но он играет в настоящую игру — с невероятной страстью каждый день.
Я участвовал в матчах НБА. Расселл выкладывается на все сто — на тренировках, в матчах, в межсезонье. Никогда не филонит. Он не просто так будущий член Зала славы.
Всегда ли он делает правильный выбор? Нет. Но он всегда пытается сделать хоть что-то. Это огромная разница по сравнению с теми, кто не вкладывается или отказывается от ответственности в важные моменты.
Мы критикуем игроков, которые не прогрессируют или которым все равно. Но Расселл показывал себя на паркете каждый день почти уже 20 лет. Это заслуживает уважения, независимо от того, как вы относитесь к его стилю.
Некоторые журналисты могут этого не говорить, потому что Расселл не играет по их правилам, но любой разбирающийся фанат НБА знает: мы будем очень сильно скучать по его напору, страсти и непримиримости, когда он уйдет.
В этой лиге нужно больше игроков, которым не все равно, а не меньше", — написал Редд.