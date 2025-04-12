Энтони Эдвардс пропустит последний матч регулярки из-за автоматической дисквалификации

Политика НБА такова: за 16-е техническое замечание в сезоне игрок автоматически получает дисквалификацию на одну игру, а затем еще по одной игре за каждые два последующих технических фола. Поскольку это уже 18-е техническое замечание в сезоне, Эдвардс будет дисквалифицирован на одну игру, если лига не отменит это решение.