Энтони Эдвардс пропустит последний матч регулярки из-за автоматической дисквалификации

После игры главный арбитр матча Билл Кеннеди пояснил журналистам, что фол Эдвардсу был выписан за «использование ненормативной лексики в адрес судьи».
Политика НБА такова: за 16-е техническое замечание в сезоне игрок автоматически получает дисквалификацию на одну игру, а затем еще по одной игре за каждые два последующих технических фола. Поскольку это уже 18-е техническое замечание в сезоне, Эдвардс будет дисквалифицирован на одну игру, если лига не отменит это решение.
Энтони Эдвардс уже пропускал матч в феврале из-за 16-го технического фола. Тогда «Миннесота» проиграла «Юте» со счетом 116:117.
«Тимбервулвс» завершат регулярный сезон, принимая «Джаз» в воскресенье.
Перед пятничным матчем у «Миннесоты» был баланс побед и поражений 47−33, что ставило команду на шестое место в таблице наравне с «Голден Стэйт» и «Мемфисом».