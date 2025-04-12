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Энтони Эдвардс пропустит последний матч регулярки из-за автоматической дисквалификации

В середине второй четверти матча «Миннесоты» и «Бруклина» судья Рэй Акоста выписал персональное замечание Эдвардсу, когда звезда «Вулвс» защищался против разыгрывающего «Нетс» Кеона Джонсона. В знак протеста против решения судьи Эдвардс развел руками, выражая непонимание и раздражение, и этого хватило для технического фола.

Источник: Спортс"

После игры главный арбитр матча Билл Кеннеди пояснил журналистам, что фол Эдвардсу был выписан за «использование ненормативной лексики в адрес судьи».

Политика НБА такова: за 16-е техническое замечание в сезоне игрок автоматически получает дисквалификацию на одну игру, а затем еще по одной игре за каждые два последующих технических фола. Поскольку это уже 18-е техническое замечание в сезоне, Эдвардс будет дисквалифицирован на одну игру, если лига не отменит это решение.

Энтони Эдвардс уже пропускал матч в феврале из-за 16-го технического фола. Тогда «Миннесота» проиграла «Юте» со счетом 116:117.

«Тимбервулвс» завершат регулярный сезон, принимая «Джаз» в воскресенье.

Перед пятничным матчем у «Миннесоты» был баланс побед и поражений 47−33, что ставило команду на шестое место в таблице наравне с «Голден Стэйт» и «Мемфисом».