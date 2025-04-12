Максим Шарифьянов: «Влад Голдин должен быть в НБА»

Мы начали с ним работать, когда ему было 16−17 лет. Есть легендарный случай. Он должен был на Новый год улететь домой, в Воронеж. Влад приезжает в аэропорт, звонит мне и говорит, что перепутал аэропорты. Мол, он в Шереметьево, а должен лететь из Внуково. Взял ему новый билет из Внуково. Он опоздал на этот самолет. И выяснилось, что первый билет из Шереметьево — все было правильно. В итоге поехал в Воронеж на поезде. Это нормально. С молодыми ребятами случается много веселого. Сейчас это классный профессионал уровня Тимофея Мозгова. Ему не нужно ничего говорить. Работает каждый день, соблюдает баланс отдыха и работы, не позволяет себя ничего лишнего. Таких баскетболистов немного«, — рассказал Шарифьянов на “Радио “Зенит”.