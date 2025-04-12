Максим Шарифьянов: «Влад Голдин должен быть в НБА»

Попадание в НБА? Он там окажется. Вопрос, в каком качестве — будет выбран или нет. На самом деле, для нас нет разницы: быть задрафтованным во втором раунде или не задрафтованным вообще.
Второй вариант для игрока лучше, потому что развязаны руки в плане команд и всего остального. Четкое конкретное понимание придет где-то в мае, когда в Чикаго пройдет драфт-комбайн. Там будут все клубы НБА, генеральные менеджеры. Там перспективы прояснятся. Естественно, нацеленность у Влада только на НБА. Это мечта. Мы понимаем, что он не просто может там быть — он должен там быть. Влад ничем не уступает тем, кого задрафтуют. Только на пару лет старше. Сомнений по его перспективам нет.
Сейчас с Владом легко работается. Он после игры, в которой провел 32 минуты идет в тренажерный зал и работает там с Михаилом Новиковым. Индивидуально тренируется с Дмитрием Федосеевым. Но ему 23, почти 24 года.
Мы начали с ним работать, когда ему было 16−17 лет. Есть легендарный случай. Он должен был на Новый год улететь домой, в Воронеж. Влад приезжает в аэропорт, звонит мне и говорит, что перепутал аэропорты. Мол, он в Шереметьево, а должен лететь из Внуково. Взял ему новый билет из Внуково. Он опоздал на этот самолет. И выяснилось, что первый билет из Шереметьево — все было правильно. В итоге поехал в Воронеж на поезде. Это нормально. С молодыми ребятами случается много веселого. Сейчас это классный профессионал уровня Тимофея Мозгова. Ему не нужно ничего говорить. Работает каждый день, соблюдает баланс отдыха и работы, не позволяет себя ничего лишнего. Таких баскетболистов немного«, — рассказал Шарифьянов на “Радио “Зенит”.