Яннис Адетокумбо повторил фирменный танец Малика Бизли, заблокировав его бросок. Игрок «Детройта» оттолкнул грека и отказался от рукопожатия

Во время матча «Милуоки» и «Детройта» форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо заблокировал трехочковый бросок защитника «Пистонс» Малика Бизли, который в прошлом сезоне играл за «оленей». После этого Адетокумбо отпраздновал удачный эпизод, повторив фирменный танец Бизли. Хотя Яннис улыбался, сам Бизли это не оценил и оттолкнул его.