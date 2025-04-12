Яннис Адетокумбо повторил фирменный танец Малика Бизли, заблокировав его бросок. Игрок «Детройта» оттолкнул грека и отказался от рукопожатия

Во время матча «Милуоки» и «Детройта» форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо заблокировал трехочковый бросок защитника «Пистонс» Малика Бизли, который в прошлом сезоне играл за «оленей». После этого Адетокумбо отпраздновал удачный эпизод, повторив фирменный танец Бизли. Хотя Яннис улыбался, сам Бизли это не оценил и оттолкнул его.
Конфликт продолжился чуть позже, когда Яннис попытался пожать руку бывшему партнеру, но тот несколько раз отмахнулся.
Адетокумбо затем встал рядом с Бизли на дуге, пока один из игроков «Бакс» выполнял штрафные, и продолжил разговаривать с ним. Когда грек начал грозить пальцем, судья вмешался и выписал обоим технические фолы.
Встреча команд закончилась победой «Милуоки» — 125:119.