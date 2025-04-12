Йокич — третий игрок в истории НБА, который набрал в среднем трипл-дабл по сезону

4-я передача Йокича в матче с «Гриззлис» стала его 700-й в сезоне. Это означает, что даже если бы он не сделал больше ни одной передачи в оставшееся время матча с «Гриззлис» и в последней игре регулярки с «Хьюстоном», то его средний показатель не смог бы опуститься ниже 10, так как встреча с «Рокетс» была бы для центрового 70-й игрой в сезоне.