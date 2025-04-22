Трехочковый Денниса Шредера стал ключевым в близкой концовке второго матча серии с «Нью-Йорком»

Ответные дальние броски игроков «Нью-Йорка» Джейлена Брансона и Микэла Бриджеса не достигли цели.
Шредер закончил встречу, набрав 20 очков, 2 подбора и 3 передачи, выйдя со скамейки.
«Пистонс» выиграли матч (100:94) и сравняли счет в серии — 1−1.
Деннис Шредер реализовал трехочковый за 56 секунд до конца четвертой четверти после того, как «Никс» совершили рывок 16:4, сравняв счет (94:94) благодаря данку Джоша Харта.
Ответные дальние броски игроков «Нью-Йорка» Джейлена Брансона и Микэла Бриджеса не достигли цели.
Шредер закончил встречу, набрав 20 очков, 2 подбора и 3 передачи, выйдя со скамейки.
«Пистонс» выиграли матч (100:94) и сравняли счет в серии — 1−1.