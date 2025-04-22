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Трехочковый Денниса Шредера стал ключевым в близкой концовке второго матча серии с «Нью-Йорком»

Деннис Шредер реализовал трехочковый за 56 секунд до конца четвертой четверти после того, как «Никс» совершили рывок 16:4, сравняв счет (94:94) благодаря данку Джоша Харта.

Источник: Спортс"

Ответные дальние броски игроков «Нью-Йорка» Джейлена Брансона и Микэла Бриджеса не достигли цели.

Шредер закончил встречу, набрав 20 очков, 2 подбора и 3 передачи, выйдя со скамейки.

«Пистонс» выиграли матч (100:94) и сравняли счет в серии — 1−1.