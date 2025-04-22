«Детройт» прервал рекордную серию из 15 поражений в плей-офф подряд, обыграв «Нью-Йорк» во втором матче серии

Защитник «Нью-Йорка» Джейлен Брансон ответил 37 очками, попав 12 из 27 бросков с игры, 4 из 12 из-за дуги и 9 из 11 штрафных, 3 подборами и 7 передачами при 6 потерях за 44 минуты в игре.
Счет в серии сравнялся — 1−1.
Защитник «Пистонс» Кейд Каннингем стал самым результативным игроком своей команды, набрав 33 очка (11 из 21 с игры, 1 из 4 из-за дуги, 10 из 12 с линии). Также Каннингем собрал 12 подборов и отдал 3 передачи, допустив 5 потерь за 42 минуты на паркете.
Защитник «Нью-Йорка» Джейлен Брансон ответил 37 очками, попав 12 из 27 бросков с игры, 4 из 12 из-за дуги и 9 из 11 штрафных, 3 подборами и 7 передачами при 6 потерях за 44 минуты в игре.
Счет в серии сравнялся — 1−1.