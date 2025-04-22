Попадание со средней и перехват Кавая Ленарда стали решающими в близкой концовке второй игры серии с «Денвером»

В ответной атаке Ленард перехватил передачу центрового «Денвера» Николы Йокича.
«Наггетс» имели возможность сравнять счет, но броски из-за дуги Йокича и защитника Кристиана Брауна оказались неточными.
Средний бросок форварда «парусников» довел разницу в счете до «+3» за 54 секунды до конца четвертой четверти.
В ответной атаке Ленард перехватил передачу центрового «Денвера» Николы Йокича.
«Наггетс» имели возможность сравнять счет, но броски из-за дуги Йокича и защитника Кристиана Брауна оказались неточными.