39 очков Кавая Ленарда (78,9% реализации) позволили «Клипперс» сравнять счет в серии с «Денвером»

За 39 минут на площадке форвард «Лос-Анджелеса» Кавай Ленард реализовал 15 из 19 бросков с игры, 4 из 7 из-за дуги и 5 из 5 штрафных. Игрок также собрал 3 подбора, отдал 5 передач и совершил 2 перехвата.