Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

39 очков Кавая Ленарда (78,9% реализации) позволили «Клипперс» сравнять счет в серии с «Денвером»

За 39 минут на площадке форвард «Лос-Анджелеса» Кавай Ленард реализовал 15 из 19 бросков с игры, 4 из 7 из-за дуги и 5 из 5 штрафных. Игрок также собрал 3 подбора, отдал 5 передач и совершил 2 перехвата.

Источник: Спортс"

Центровой «Наггетс» Никола Йокич отметился трипл-даблом: 26 очков (8 из 16 с игры, 4 из 8 из-за дуги, 6 из 10 с линии), 12 подборов и 10 передач при 7 потерях за 43 минуты на паркете.

Следующий матч серии состоится 25 апреля.