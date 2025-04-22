39 очков Кавая Ленарда (78,9% реализации) позволили «Клипперс» сравнять счет в серии с «Денвером»

Центровой «Наггетс» Никола Йокич отметился трипл-даблом: 26 очков (8 из 16 с игры, 4 из 8 из-за дуги, 6 из 10 с линии), 12 подборов и 10 передач при 7 потерях за 43 минуты на паркете.
Следующий матч серии состоится 25 апреля.
За 39 минут на площадке форвард «Лос-Анджелеса» Кавай Ленард реализовал 15 из 19 бросков с игры, 4 из 7 из-за дуги и 5 из 5 штрафных. Игрок также собрал 3 подбора, отдал 5 передач и совершил 2 перехвата.
Центровой «Наггетс» Никола Йокич отметился трипл-даблом: 26 очков (8 из 16 с игры, 4 из 8 из-за дуги, 6 из 10 с линии), 12 подборов и 10 передач при 7 потерях за 43 минуты на паркете.
Следующий матч серии состоится 25 апреля.