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Дрэймонд Грин получил технический за удар по голове Наза Рида

Во второй четверти второго матча Дрэймонд Грин ударил опекавшего его Наза Рида локтем по голове.

Изначально арбитры зафиксировали нарушение у Рида, посчитав, что Грин пытался бросить по кольцу и на нем сфолили. Однако после повтора они обнаружили, что этот маневр не очень напоминал попытку атаки.

Грин вышел из себя из-за того, что у него разглядели небаскетбольное движение. Его пришлось успокаивать Стефену Карри. В итоге Стив Керр убрал Грина с площадки, заменив его на Джимми Батлера.

Это уже 5-й технический фол Грина в 9 матчах. За 7 технических фолов в плей-офф полагается дисквалификация.

«Голден Стэйт» проиграл «Миннесоте» — 93:117.