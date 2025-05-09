Дрэймонд Грин получил технический за удар по голове Наза Рида

Изначально арбитры зафиксировали нарушение у Рида, посчитав, что Грин пытался бросить по кольцу и на нем сфолили. Однако после повтора они обнаружили, что этот маневр не очень напоминал попытку атаки.
Грин вышел из себя из-за того, что у него разглядели небаскетбольное движение. Его пришлось успокаивать Стефену Карри. В итоге Стив Керр убрал Грина с площадки, заменив его на Джимми Батлера.
Это уже 5-й технический фол Грина в 9 матчах. За 7 технических фолов в плей-офф полагается дисквалификация.
«Голден Стэйт» проиграл «Миннесоте» — 93:117.