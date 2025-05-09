Чарльз Баркли: «Самое тревожное, что Грин так и не успокоился»

«Сомнительный фол. В наши времена, когда человек к тебе так близко подходит, ты пытаешься получить фол. Здесь сработала репутация Грина: даже если он не пытался ударить его специально, то арбитры посчитали, что он сделал это специально. Он дал ему понять: не надо ко мне лезть», — сказал Шакил О’Нил.