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Чарльз Баркли: «Самое тревожное, что Грин так и не успокоился»

В середине второй четверти второго матча с «Миннесотой» Грин ударил по голове Наза Рида, изображая, будто бросает трехочковый.

«Сомнительный фол. В наши времена, когда человек к тебе так близко подходит, ты пытаешься получить фол. Здесь сработала репутация Грина: даже если он не пытался ударить его специально, то арбитры посчитали, что он сделал это специально. Он дал ему понять: не надо ко мне лезть», — сказал Шакил О’Нил.

«Во-первых, это технический. Нельзя бить людей. Во-вторых, самое тревожное, что он так и не успокоился. Стеф ему говорит: “Чувак, у нас и так проблемы с составом. Они уже дали технический. Расслабься”. Им пришлось его заменить», — возразил Баркли.

За 7 технических фолов в плей-офф полагается дисквалификация.