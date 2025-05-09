Брэндон Миллер рассказал в суде, что его едва не застрелили в 2023 году

У Дэвиса произошел конфликт с Седриком Джонсоном, возлюбленным Харрис. После того как Миллер передал оружие Майлзу, а тот — Дэвису, Дэвис произвел несколько выстрелов на парковке. Одним из них была убита Харрис, сидевшая в машине, еще две пули попали в автомобиль самого Брэндона Миллера.