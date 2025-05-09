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Брэндон Миллер рассказал в суде, что его едва не застрелили в 2023 году

В январе 2023 года Миллер, на тот момент игрок Алабамы, стал участником перестрелки, в результате которой была убита Джамеа Харрис.

Миллер подтвердил, что привез оружие своим приятелям: Майклу Линну Дэвису и Дариусу Майлзу.

У Дэвиса произошел конфликт с Седриком Джонсоном, возлюбленным Харрис. После того как Миллер передал оружие Майлзу, а тот — Дэвису, Дэвис произвел несколько выстрелов на парковке. Одним из них была убита Харрис, сидевшая в машине, еще две пули попали в автомобиль самого Брэндона Миллера.

Миллер утверждает, что не знал о планах Дэвиса и Майлза и не участвовал в преступлении. Он сотрудничал со следствием и не был обвинен.

Дэвису грозит пожизненное заключение за убийство, а Майлзу — обвинение в пособничестве, так как он передал оружие.