Брэндон Миллер рассказал в суде, что его едва не застрелили в 2023 году

Миллер подтвердил, что привез оружие своим приятелям: Майклу Линну Дэвису и Дариусу Майлзу.
У Дэвиса произошел конфликт с Седриком Джонсоном, возлюбленным Харрис. После того как Миллер передал оружие Майлзу, а тот — Дэвису, Дэвис произвел несколько выстрелов на парковке. Одним из них была убита Харрис, сидевшая в машине, еще две пули попали в автомобиль самого Брэндона Миллера.
Миллер утверждает, что не знал о планах Дэвиса и Майлза и не участвовал в преступлении. Он сотрудничал со следствием и не был обвинен.
Дэвису грозит пожизненное заключение за убийство, а Майлзу — обвинение в пособничестве, так как он передал оружие.