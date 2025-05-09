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Джейлен Брансон — первый игрок, который дважды набирал больше 83 очков в 4-х четвертях за первые 8 матчей плей-офф

Джейлен Брансон стал первым игроком в эпоху детализированной статистики НБА (ведется с 1997 года), который набрал не менее 83 очков в четвертых четвертях за первые 8 матчей в двух разных плей-офф (в 2024-м и 2025-м).

Джейлен Брансон стал первым игроком в эпоху детализированной статистики НБА (ведется с 1997 года), который набрал не менее 83 очков в четвертых четвертях за первые 8 матчей в двух разных плей-офф (в 2024-м и 2025-м).

До него это удавалось лишь двум игрокам, но по одному разу: Стефу Карри в 2023-м и Кобе Брайанту в 2008-м.

В первом матче с «Бостоном» Брансон в последние 5 минут четвертой четверти набрал 17 очков, тогда как вся команда «Селтикс» выдала 13. Во второй матче — он набрал все 6 очков «Никс» за последние 2 минуты, включая решающие штрафные за 13 секунд до конца.

У «Никс» лучший нетрейтинг в плей-офф по игре в «клатче» — +21, 5 побед в 7 матчах.