Сэм Куинн: «Митч Робинсон вернул “Никс” их идентичность»

«Робинсон, все еще не на 100% оправившийся после травмы лодыжки в прошлогоднем плей-офф, не идеально справляется со сменами на периметре. Но он так хорошо защищается под кольцом, что это позволяет всем остальным играть более дисциплинированно в защите. По данным NBA.com, “Селтикс” реализуют 57,1% бросков с расстояния до 2 метров от кольца против него в этой серии. Элитные защитники кольца в регулярном сезоне обычно удерживают соперников на уровне около 50%, но помните — Робинсон делает это против “Бостона”, а не против всех команд. “Селтикс” в этом сезоне забивали 70,6% бросков под щитами, уступая только “Санс” и “Лейкерс”. Они привыкли получать легкие броски у кольца, а Робинсон лишает их этой возможности. Для сравнения против Таунса они забивают 71,4% с 2 метров.
Несмотря на репутацию команды, любящей дальние атаки, «Бостон» уже несколько лет является одной из лучших команд НБА по подборам. Когда Робинсона нет на площадке, они собирают 57,7% доступных подборов. Лучшие команды в регулярном сезоне обычно собирают около 53% подборов. Однако, когда Робинсон в игре, «Никс» фактически немного превосходят «Бостон» по подборам в целом и полностью доминируют на щите в те короткие отрезки, когда он выходит вместе с Таунсом. Сам Тибодо неоднократно подчеркивал роль Робинсона как подбирающего на протяжении всего плей-офф. Когда он оставил его до конца первой половины во второй встрече серии с «Детройтом», он объяснил это словами: «Митч был единственным, кто борется за подборы». Робинсон делит первое место в серии по отсеканиям под щитом, несмотря на то, что сыграл на 23 минуты меньше, чем Таунс.
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«Никс» придется играть с Таунсом на позиции центрового большую часть серии. Робинсон, скорее всего, физически не готов играть больше, чем сейчас. Поэтому то, что «Никс» отработали в течение регулярного сезона, по-прежнему останется их фундаментом. Но на коротких отрезках Робинсон вернул «Никс» их идентичность. Когда он на площадке, они снова выглядят как команда Тибодо, и «Бостон» пока не нашел надежного способа противостоять такому сопернику. Учитывая проблемы со здоровьем, с которыми они столкнулись, у них может вообще не быть ответа. Это не всегда красиво, но команды Тибодо редко бывают красивыми. Они жесткие и эффективные", — написал Куинн.
«Никс» ведут в серии с действующим чемпионом — 2−0.