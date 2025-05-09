Сэм Куинн: «Митч Робинсон вернул “Никс” их идентичность»

«Робинсон, все еще не на 100% оправившийся после травмы лодыжки в прошлогоднем плей-офф, не идеально справляется со сменами на периметре. Но он так хорошо защищается под кольцом, что это позволяет всем остальным играть более дисциплинированно в защите. По данным NBA.com, “Селтикс” реализуют 57,1% бросков с расстояния до 2 метров от кольца против него в этой серии. Элитные защитники кольца в регулярном сезоне обычно удерживают соперников на уровне около 50%, но помните — Робинсон делает это против “Бостона”, а не против всех команд. “Селтикс” в этом сезоне забивали 70,6% бросков под щитами, уступая только “Санс” и “Лейкерс”. Они привыкли получать легкие броски у кольца, а Робинсон лишает их этой возможности. Для сравнения против Таунса они забивают 71,4% с 2 метров.