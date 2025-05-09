Чарльз Баркли об Энтони Эдвардсе: «Ты ничего не выиграешь, если будешь позволять звездам валять дурака»

Во-первых, Эдвардс сам напросился — заявил: «Мы хотим “Уорриорс”!». Он один из лучших в лиге, но набрал 1 очко в первой половине домашнего матча серии, притом что Стеф Карри не играл. Он называет себя лидером. Команда будет за ним идти. В этом и сложность быть вожаком: они последуют за тобой, хорошо ты играешь или плохо. Финч хотел сказать, что, когда Эдвардс провалил игру, его энергия угасла — и команда опустила руки. Они проигрывали 10 очков еще до травмы Карри.