Чарльз Баркли об Энтони Эдвардсе: «Ты ничего не выиграешь, если будешь позволять звездам валять дурака»

«Сама идея, что нынешние игроки настолько слабаки, что не выносят критики, просто безумна. Каждый плохой игрок и каждый великий игрок должен хотеть, чтобы его тренировали. Это не критиканство. Это работа тренера. И меня бесит, когда люди говорят: “Ого, он публично указал этому парню на ошибки!” А я отвечаю: “Это его работа!”.
Во-первых, Эдвардс сам напросился — заявил: «Мы хотим “Уорриорс”!». Он один из лучших в лиге, но набрал 1 очко в первой половине домашнего матча серии, притом что Стеф Карри не играл. Он называет себя лидером. Команда будет за ним идти. В этом и сложность быть вожаком: они последуют за тобой, хорошо ты играешь или плохо. Финч хотел сказать, что, когда Эдвардс провалил игру, его энергия угасла — и команда опустила руки. Они проигрывали 10 очков еще до травмы Карри.
Тренируй свою команду. Давай всем взбучку. Вот что мне нравится в Поповиче. Данкан, Джинобили, Паркер и Робинсон говорили: «Он орал на всех нас». Потому что это сохраняет твой авторитет как тренера. Ведь если ты не можешь отчитать меня или Шака, ты не можешь отчитать и Кенни. Ты ничего не выиграешь, если будешь позволять звездам валять дурака", — заключил Баркли.