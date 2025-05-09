Майк Воркунов: «Преимущество домашней площадки в плей-офф больше не работает»

Хотя в плей-офф 1981 года домашние команды показали результат чуть ниже 50%, это было временным явлением. Уже на следующий год они выиграли около 60% своих матчей в плей-офф и продолжали улучшать этот показатель, приближаясь к историческим нормам. Фактически домашние команды выигрывали не менее 60% матчей в 56 из первых 78 розыгрышей плей-офф.
Но в последнее время ситуация изменилась. Домашние команды не преодолевали 60%-ный порог с плей-офф 2018 года, хотя в 2022 году были близки к этому.
Домашнее преимущество также менее очевидно в самый критический момент — в седьмых матчах. Раньше право провести решающий матч дома было серьезным подспорьем для команд с преимуществом своей площадки. За первые 73 сезона они выиграли 79,1% седьмых матчей. Но с 2021 года домашние команды имеют лишь 5 побед при 10 поражениях в седьмых матчах.
В последние годы увеличение количества трехочковых бросков у гостевых команд гораздо больше коррелирует с повышением их процента побед. В текущем плей-офф гостевые команды, выполнившие хотя бы на один трехочковый бросок больше хозяев, показывают результат 12−9. То же самое было и прошлой весной.
В период с 2011 по 2014 годы (четыре плей-офф до доминирования «Уорриорз» и Стефа Карри) гостевые команды выигрывали 46,2% матчей, когда выполняли хотя бы на один трехочковый больше хозяев. С 2016 по 2019 годы (последние четыре года до плей-офф, затронутых COVID-19) этот показатель вырос до 55%. А с 2022 года гостевые команды выигрывают 60,9% таких матчей", — говорится в исследовании The Athletic.