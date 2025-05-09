Майк Воркунов: «Преимущество домашней площадки в плей-офф больше не работает»

В период с 2011 по 2014 годы (четыре плей-офф до доминирования «Уорриорз» и Стефа Карри) гостевые команды выигрывали 46,2% матчей, когда выполняли хотя бы на один трехочковый больше хозяев. С 2016 по 2019 годы (последние четыре года до плей-офф, затронутых COVID-19) этот показатель вырос до 55%. А с 2022 года гостевые команды выигрывают 60,9% таких матчей", — говорится в исследовании The Athletic.