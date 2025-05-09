Андрей Кириленко: «Овечкина можно сравнить с Леброном, держать такой уровень 20 лет — дорогого стоит. Хотя внешне выглядит он как старый человек, если посмеяться»

"На мой взгляд, Овечкина можно сравнить с Леброном. Потому что показывать такие результаты на протяжении 20 лет, настолько стабильно держать такой уровень — дорогого стоит.
Причем Овечкин побил рекорд в своем стиле, можно сказать, из своего офиса. Действительно круто видеть, что человек на таком уровне исполняет уже 20 лет.
Хотя если немного посмеяться, то внешне выглядит он как старый человек, который уже заканчивает карьеру. Саня, привет!" — сказал президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.
Олег Романцев об Овечкине: «Горжусь, что рекорд принадлежит российскому простому мужику, которому стоя аплодировали даже в США. Жаль тех, кто недоволен этим грандиозным событием».