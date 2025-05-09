Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Андрей Кириленко: «Овечкина можно сравнить с Леброном, держать такой уровень 20 лет — дорогого стоит. Хотя внешне выглядит он как старый человек, если посмеяться»

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ 39-летний форвард «Вашингтона» превзошел достижение Уэйна Гретцки по голам в регулярках за всю историю лиги.

Источник: Спортс"

"На мой взгляд, Овечкина можно сравнить с Леброном. Потому что показывать такие результаты на протяжении 20 лет, настолько стабильно держать такой уровень — дорогого стоит.

Причем Овечкин побил рекорд в своем стиле, можно сказать, из своего офиса. Действительно круто видеть, что человек на таком уровне исполняет уже 20 лет.

Хотя если немного посмеяться, то внешне выглядит он как старый человек, который уже заканчивает карьеру. Саня, привет!" — сказал президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

Олег Романцев об Овечкине: «Горжусь, что рекорд принадлежит российскому простому мужику, которому стоя аплодировали даже в США. Жаль тех, кто недоволен этим грандиозным событием».