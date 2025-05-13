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Джейлен Брансон набрал 39 очков и 12 передач в 4-м матче с «Бостоном»

«Бостон» вел 62:51 после большого перерыва, после чего «Нью-Йорку» удалось в очередной раз переломить ход матча по ходу этой серии. «Никс» выдали рывок 37:23, на счету Брансона 18 очков на этом отрезке.

Источник: Спортс"

За 40 минут на паркете Брансон набрал 39 очков (14 из 25 с игры), 12 передач и 5 подборов. Еще по 23 добавили Микэл Бриджес и Карл-Энтони Таунс.

Самым результативным у соперников был Джейсон Тейтум, набравший 42 очка.