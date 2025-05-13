Джейлен Браун: «Все в шоке и растерянности»

«Бостон» уступил «Нью-Йорку» в 4-м матче серии — 113:121.
Форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум покинул арену на кресле-каталке, получив травму в бесконтактной ситуации.
«Это тяжело. Что тут еще скажешь. Сегодняшний вечер был трудным. Думаю, все в шоке и растерянности — не только из-за поражения, но и из-за переживаний за Джей Ти», — сказал Браун.
«Бостон» уступил «Нью-Йорку» в 4-м матче серии — 113:121.
Форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум покинул арену на кресле-каталке, получив травму в бесконтактной ситуации.