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Джейлен Браун: «Все в шоке и растерянности»

«Это тяжело. Что тут еще скажешь. Сегодняшний вечер был трудным. Думаю, все в шоке и растерянности — не только из-за поражения, но и из-за переживаний за Джей Ти», — сказал Браун.

«Бостон» уступил «Нью-Йорку» в 4-м матче серии — 113:121.

Форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум покинул арену на кресле-каталке, получив травму в бесконтактной ситуации.