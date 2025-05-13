Джейлен Брансон: «Мы еще не показываем свой лучший баскетбол»

«Думаю, сегодня мы играли с ощущением крайней необходимости, почти отчаяния. Понимая, что у нас есть отличный шанс против по-настоящему сильной команды. Я даже не думаю, что мы уже показываем свой лучший баскетбол. У нас еще довольно новая команда, и нам еще далеко до того, чтобы стать лучшей версией себя. Нам всегда есть чему поучиться. Мы никогда не бываем удовлетворены, такой у нас настрой», — сказал Брансон.
Сегодня «Нью-Йорк» обыграл «Бостон» в четвертом матче серии (121:113) и упрочил преимущество (3−1).
Джейлен Брансон записал на свой счет 39 очков и 12 передач.