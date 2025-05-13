Гродненская «Олимпия» взяла бронзу женского чемпионата Беларуси по баскетболу

У мужчин сегодня определился второй участник серии за золото. В пятом, решающем поединке за выход в финал победители регулярного чемпионата баскетболисты «Гродно-93» обыграли на своей арене витебский «Рубон» с результатом 86:61. До этого соперники выиграли по два домашних матча: в Гродно победила команда Дмитрия Кузьмина — 103:64 и 90:72, а в Витебске подопечные Руслана Бойдакова сумели отыграться — 81:69 и 74:63. Первыми в золотой финал вышли чемпионы страны баскетболисты «МИНСКА», которые в полуфинале трижды переиграли могилевский «Борисфен» — 82:62, 92:54 (в гостях) и 81:78 (дома). Первые встречи серии за чемпионский титул пройдут 15 и 17 мая.