Гродненская «Олимпия» взяла бронзу женского чемпионата Беларуси по баскетболу

Сегодня подопечные Виктории Дацун одержали третью викторию подряд в серии за третье место, обыграв в Минске столичный «Горизонт-2-РЦОП» со счетом 80:62. В двух домашних поединках «Олимпия» также была сильнее своих соперниц — 77:44 и 86:45.
После трех матчей золотой серии баскетболистки «Горизонта» выигрывают у «МИНСКА» 2:1. В двух матчах на площадке спорткомплекса РГУОР команды обменялись победами: в первой игре действующие чемпионки одолели лидеров сезона с минимальным перевесом в счете — 65:64, а затем «Горизонт» взял реванш — 72:57. Вчера в первом поединке на паркете столичного Дворца спорта подопечные Наталии Трофимовой добыли вторую победу, дожав соперниц в овертайме — 68:65. Завтра в случае выигрыша в четвертом матче «Горизонт» завоюет чемпионский титул.
У мужчин сегодня определился второй участник серии за золото. В пятом, решающем поединке за выход в финал победители регулярного чемпионата баскетболисты «Гродно-93» обыграли на своей арене витебский «Рубон» с результатом 86:61. До этого соперники выиграли по два домашних матча: в Гродно победила команда Дмитрия Кузьмина — 103:64 и 90:72, а в Витебске подопечные Руслана Бойдакова сумели отыграться — 81:69 и 74:63. Первыми в золотой финал вышли чемпионы страны баскетболисты «МИНСКА», которые в полуфинале трижды переиграли могилевский «Борисфен» — 82:62, 92:54 (в гостях) и 81:78 (дома). Первые встречи серии за чемпионский титул пройдут 15 и 17 мая.