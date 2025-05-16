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Кендрик Перкинс: «Дрэймонд Грин, ты где был, дружище?»

"Кстати, Дрэймонд Грин, ты где был, дружище? Как Карри сломался, так ты пропал: во втором матче пытался удалиться намеренно, в третьем — не дал команде ничего, в четвертом — абсолютно ничего, в пятом — снова ничего…

И я же не прошу от него набирать по 15−20 очков. Он не этим силен.

Стив Керр утверждает, что Грин — лучший защитник, которого он только видел, а Стив Керр играл с Деннисом Родманом. Джулиус Рэндл реализовывал больше 50% бросков, когда против него защищался Дрэймонд Грин. Мы знаем, что на Грине держится их защите, что он вдохновляет своими эмоциями, что он отвечает за цепкость, моральный дух команды. Но он же вообще ничего не делал из этого.

При всем уважении к Джулиусу Рэндлу, но Родман никогда в жизни не позволил бы ему так играть. И плевать, был бы Джордан или нет.

Дрэймонд финишировал вторым в голосовании за «лучшего защищающегося игрока», а потом не появился, когда был нужен команде. Я смотрел на него и думал: «Да он вообще не хочет там находиться». Просто позор", — сказал Кендрик Перкинс.