Кендрик Перкинс: «Дрэймонд Грин, ты где был, дружище?»

Стив Керр утверждает, что Грин — лучший защитник, которого он только видел, а Стив Керр играл с Деннисом Родманом. Джулиус Рэндл реализовывал больше 50% бросков, когда против него защищался Дрэймонд Грин. Мы знаем, что на Грине держится их защите, что он вдохновляет своими эмоциями, что он отвечает за цепкость, моральный дух команды. Но он же вообще ничего не делал из этого.