Никола Йокич (29+14+8) и Джамал Мюррэй (25 очков) помогли «Денверу» обыграть «Оклахому» и продлить серию до 7-го матча

Самым результативным игроком «Денвера» стал центровой Никола Йокич, который едва не оформил трипл-дабл: 29 очков (9 из 14 с игры, 1 из 3 из-за дуги, 10 из 12 с линии), 14 подборов и 8 передач при 1 потере за 41 минуту в игре.