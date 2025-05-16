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Никола Йокич (29+14+8) и Джамал Мюррэй (25 очков) помогли «Денверу» обыграть «Оклахому» и продлить серию до 7-го матча

Защитник «Наггетс» Джамал Мюррэй, со среды страдающий из-за болезни, провел на паркете 42 минуты и записал на свой счет 25 очков (9 из 19 с игры), 8 подборов и 7 передач при 5 потерях.

Источник: Спортс"

Самым результативным игроком «Денвера» стал центровой Никола Йокич, который едва не оформил трипл-дабл: 29 очков (9 из 14 с игры, 1 из 3 из-за дуги, 10 из 12 с линии), 14 подборов и 8 передач при 1 потере за 41 минуту в игре.

Резервный защитник Джулиан Стротер набрал 8 очков в ключевой момент третьей четверти, когда «Наггетс» удалось совершить рывок 10:0. Всего Строттер отметился 15 очками (4 из 8 с игры) и 2 подборами за 20 минут на площадке.

Защитник Шэй Гилджес-Александер стал лучшим в составе «Тандер» с 32 очками (11 из 16 с игры, 2 из 4 трехочковых, 8 из 11 с линии), 3 подборами и 6 передачами.

Центровой Чет Холмгрен добавил 19 очков (8 из 14 с игры) и 11 подборов.

Решающая игра серии состоится 18 мая на домашней арене «Оклахомы».