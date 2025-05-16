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Джейсон Кидд: «Последний раз общался с Дончичем утром в день обмена»

— Думал, ты скажешь, что встретился с Нико Харрисоном в гостиничном номере, он сообщил тебе, что Луку обменивают, а потом ты вернулся в свой номер и заплакал. Но этого же не было, да?

— Я не плакал. Я скорее пытался понять, как мы будем это реализовывать. Это же крупный обмен.

— Но кому ты позвонил первым, после того как Нико говорит тебе, что Луку обменивают?

— Никому не звонил. Я положил телефон и уставился в потолок, пытаясь придумать, как все это будет работать. Ни с кем не связался, когда это случилось. Моя работа как тренера — убедиться, что мы все движемся в правильном направлении.

— Когда ты в последний раз разговаривал с Лукой Дончичем?

— Написал ему сообщение тем утром. И с тех пор мы не общались.

— Как он ответил на твое сообщение?

— Он был не слишком рад. Опять же, исходя из опыта, когда тебя обменивают, это может быть неожиданно, неприятно, эмоции зашкаливают. Но я еще раз скажу: для меня была честь тренировать Луку. Он потрясающий человек, и все мы знаем, насколько он талантлив — он один из лучших в мире.

Мой подход — играть теми картами, которые мне сдали, и двигаться вперед. И я всегда говорил это публично и в частных беседах: я желаю Луке всего наилучшего, он один из лучших игроков в мире.