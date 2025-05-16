Джейсон Кидд: «Последний раз общался с Дончичем утром в день обмена»

— Он был не слишком рад. Опять же, исходя из опыта, когда тебя обменивают, это может быть неожиданно, неприятно, эмоции зашкаливают. Но я еще раз скажу: для меня была честь тренировать Луку. Он потрясающий человек, и все мы знаем, насколько он талантлив — он один из лучших в мире.