Джейсон Кидд: «Последний раз общался с Дончичем утром в день обмена»

— Я не плакал. Я скорее пытался понять, как мы будем это реализовывать. Это же крупный обмен.
— Но кому ты позвонил первым, после того как Нико говорит тебе, что Луку обменивают?
— Никому не звонил. Я положил телефон и уставился в потолок, пытаясь придумать, как все это будет работать. Ни с кем не связался, когда это случилось. Моя работа как тренера — убедиться, что мы все движемся в правильном направлении.
— Когда ты в последний раз разговаривал с Лукой Дончичем?
— Написал ему сообщение тем утром. И с тех пор мы не общались.
— Как он ответил на твое сообщение?
— Он был не слишком рад. Опять же, исходя из опыта, когда тебя обменивают, это может быть неожиданно, неприятно, эмоции зашкаливают. Но я еще раз скажу: для меня была честь тренировать Луку. Он потрясающий человек, и все мы знаем, насколько он талантлив — он один из лучших в мире.
Мой подход — играть теми картами, которые мне сдали, и двигаться вперед. И я всегда говорил это публично и в частных беседах: я желаю Луке всего наилучшего, он один из лучших игроков в мире.