Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стефен Карри: «Надеюсь, в следующем сезоне не придется проходить двухмесячный ад просто для попадания в плей-офф»

"Я сфокусирован на следующем сезоне. Ничто не гарантировано, будь то конкурентоспособность или просто участие в борьбе за чемпионство… Мы хотим, чтобы это путешествие длилось как можно дольше, но сейчас важно понять, что нужно этой команде в следующем году.

Источник: Спортс"

«Я сфокусирован на следующем сезоне. Ничто не гарантировано, будь то конкурентоспособность или просто участие в борьбе за чемпионство… Мы хотим, чтобы это путешествие длилось как можно дольше, но сейчас важно понять, что нужно этой команде в следующем году. Ответы на эти вопросы мы будем искать летом, каждый индивидуально подготовится к новому 82-матчевому сезону. Надеюсь, на этот раз с небольшим запасом прочности в конце, чтобы нам не пришлось проходить двухмесячный ад просто для попадания в плей-офф. Вот на чем мы сейчас сосредоточены», — сказал Карри.

«Голден Стэйт» победили в 22 из 30 последних игр прошедшего регулярного сезона, что позволило команде занять 7-е место, обыграв «Мемфис» в матче турнира плей-ин.