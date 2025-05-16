Стефен Карри: «Надеюсь, в следующем сезоне не придется проходить двухмесячный ад просто для попадания в плей-офф»

«Я сфокусирован на следующем сезоне. Ничто не гарантировано, будь то конкурентоспособность или просто участие в борьбе за чемпионство… Мы хотим, чтобы это путешествие длилось как можно дольше, но сейчас важно понять, что нужно этой команде в следующем году. Ответы на эти вопросы мы будем искать летом, каждый индивидуально подготовится к новому 82-матчевому сезону. Надеюсь, на этот раз с небольшим запасом прочности в конце, чтобы нам не пришлось проходить двухмесячный ад просто для попадания в плей-офф. Вот на чем мы сейчас сосредоточены», — сказал Карри.