Эл Харрингтон: «Обожаю Луку, но он выдыхается к концу сезона»

Во-первых, сезон долгий, а во-вторых, если ты не следишь за собой в процессе, то к плей-офф нагрузка становится просто бешеной — игры через день. Это совсем другой уровень требований к твоему телу. Это может вызывать опасения, особенно если ты сидишь и думаешь о том, чтобы заплатить ему 400 миллионов долларов.
И знаешь, в чем проблема? Это полный отстой. Все эти европейские игроки, которые приезжают в Штаты, привыкли есть натуральную еду, без всякой обработки, не такую, как наша. И вот они приезжают сюда… У меня куча примеров по команде: приезжают, весят 80 кг, а к концу сезона уже под 95. И все потому, что они открыли для себя печеньки и мороженое", — рассказал Харрингтон.