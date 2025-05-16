Аарон Гордон о травме: «Сейчас же начну лечение и подготовлюсь к седьмой игре»

«Чувствую себя нормально. Посмотрим. Сейчас же начну лечение и подготовлюсь к седьмой игре», — сказал Гордон.
В 6-й игре серии с «Тандер» форвард провел на площадке 38 минут и отметился 5 очками (2 из 7 с игры), 7 подборами и 7 передачами.
Судя по всему, баскетболиста беспокоит левое бедро.
«Чувствую себя нормально. Посмотрим. Сейчас же начну лечение и подготовлюсь к седьмой игре», — сказал Гордон.
В 6-й игре серии с «Тандер» форвард провел на площадке 38 минут и отметился 5 очками (2 из 7 с игры), 7 подборами и 7 передачами.