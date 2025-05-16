Гилберт Аренас вычислил, что «незрелым» Расселла Уэстбрука назвал Майкл Портер

Аарон Гордон после этого выступил в защиту партнера и сказал, что разногласия между игроками нельзя интерпретировать подобным образом.
«Ты говоришь “незрелый”, а значит, это должен быть опытный игрок, который уже несколько лет в лиге и выигрывал чемпионат. Таких так всего четверо.
Я почти уверен, что Йокича можно вычеркнуть — он же сам хотел Уэстбрука. Мюррея можешь тоже исключить. Того, кто его защищал, тоже.
Остаются буквально единицы.
И уж точно это не кто-то со скамейки, потому что всем плевать, что они там думают", — сказал Аренас.
Аренас и его собеседники не назвали Майкла Портера по имени, но под это описание подходит только он.