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Джош Кронке: «С этим составом “Денвера” все, кроме чемпионства, неприемлемо»

"Очень горжусь тем, как наша команда сплотилась перед лицом тяжелых обстоятельств. Мы сумели выжать из этого сезона гораздо больше, чем казалось неизбежным 6 недель назад.

Источник: Спортс"

Но при нашем составе все, кроме чемпионства, неприемлемо", — заключил представитель владельцев клуба.

«Денвер» прошел «Клипперс» в 7 матчах в первом раунде и уступил «Оклахоме» также в 7 во втором.