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Стивен Эй Смит: «Я не понимаю, что Тибс делал сегодня. Понятия не имею! Похоже, нам конец»

"Я пытаюсь сохранять хладнокровие, понимаете? Всегда есть надежда… Но я, черт возьми, не понимаю, как Том Тибодо мог дать КАТу всего 28 минут! Он скажет, что это из-за защиты! Но когда Митчелл Робинсон был на площадке, отставание только росло.

Источник: Спортс"

«Я пытаюсь сохранять хладнокровие, понимаете? Всегда есть надежда… Но я, черт возьми, не понимаю, как Том Тибодо мог дать КАТу всего 28 минут! Он скажет, что это из-за защиты! Но когда Митчелл Робинсон был на площадке, отставание только росло. Джейлен Брансон… этот бросок в конце матча? Не знаю, что это было. Не знаю, что еще сказать. То есть… я знаю, что сказать, но не хочу. Не хочу! Я не понимаю, что Тибс делал сегодня. Понятия не имею! Ни малейшего!… Похоже, нам конец. Похоже на то! Не знаю, может, и нет», — сказал Смит.

«Нью-Йорк» проиграл два домашних матча серии с «Индианой», 3-я игра состоится в Индианаполисе 26 мая.