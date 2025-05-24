Том Тибодо о малом количество минут Таунса в 4-й четверти: «Мы просто искали способ победить»

Таунс, который стал худшим в команде по показателю +/- («-20») во второй игре, начал четвертую четверть, но был заменен уже через три минуты при счете 94:85 в пользу «Индианы». «Никс» сразу же ответили рывком 9:3 и удерживали отрыв «Пэйсерс» в пределах пяти очков, пока Майлз Тернер и Тайриз Халибертон не реализовали два трехочковых подряд, позволив «Индиане» уйти в отрыв.