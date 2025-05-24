Баскетболисты «Гродно-93» сравняли счет в финальной серии чемпионата Беларуси

Сегодня на паркете столичного Дворца спорта хозяева могли сохранить за собой чемпионский титул, но гродненская команда сыграла очень сильно и победила с разницей в 18 очков — 81:63. В двух стартовых матчах в Лиде соперники обменялись победами: сначала выиграли гродненские баскетболисты — 89:74, а потом минчане взяли реванш — 66:63. Затем они одержали победу и в первой игре в Минске — 78:75. Пятый, решающий поединок за чемпионский титул состоится 31 мая в лидском спорткомплексе «Олимп». Баскетболисты «Гродно-93» в последний раз брали золото в 2004 году.