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Баскетболисты «Гродно-93» сравняли счет в финальной серии чемпионата Беларуси

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Гродно-93» догнали «МИНСК» в финальной серии чемпионата Беларуси — 2:2, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня на паркете столичного Дворца спорта хозяева могли сохранить за собой чемпионский титул, но гродненская команда сыграла очень сильно и победила с разницей в 18 очков — 81:63. В двух стартовых матчах в Лиде соперники обменялись победами: сначала выиграли гродненские баскетболисты — 89:74, а потом минчане взяли реванш — 66:63. Затем они одержали победу и в первой игре в Минске — 78:75. Пятый, решающий поединок за чемпионский титул состоится 31 мая в лидском спорткомплексе «Олимп». Баскетболисты «Гродно-93» в последний раз брали золото в 2004 году.

В серии за бронзовые награды 33-го национального чемпионата могилевский «Борисфен» выигрывает у витебского «Рубона» 2:1. В первом матче на своей площадке могилевчане выиграли со счетом 96:90, потом победили гости — 87:71, а вчера в Витебске «Борисфен» добыл вторую викторию — 99:79. Завтра в случае победы во втором выездном поединке подопечные Андрея Кривоноса в третий раз кряду завоюют бронзовые награды. Витебские баскетболисты в последний раз становились призерами в 2005 году.

В минувший понедельник чемпионский титул среди женских команд завоевали баскетболистки «Горизонта», одолевшие в пятиматчевой золотой серии «МИНСК» — 3:2. Для «Горизонта» это 15-е золото чемпионата Беларуси. Бронзовые медали завоевали баскетболистки гродненской «Олимпии», трижды обыграли «Горизонт-2-РЦОП».