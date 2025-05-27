Болельщик «Миннесоты» оставил своей команде шанс на спасение

В самой концовке игры при «-2» лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер отбросил мяч, чтобы убить время. Снаряд вылетел за пределы площадки, но мужчина, стоящий за линией, тут же поймал его в руки, не дав ему приземлиться.