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Болельщик «Миннесоты» оставил своей команде шанс на спасение

В самой концовке игры при «-2» лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер отбросил мяч, чтобы убить время. Снаряд вылетел за пределы площадки, но мужчина, стоящий за линией, тут же поймал его в руки, не дав ему приземлиться.

Судьи определили, что до сирены остается 0,3 секунды. Что оставляло шанс для «волков» на спасительный бросок.

У «Миннесоты» не получилось найти игрока для атаки в последнем владении.

«Оклахома» повела в серии 3−1 после победы в 4-й игре (128:126).