Шэй Гилджес-Александер установил рекорд карьеры в 4-м матче с «Миннесотой» (40 очков)

Лидер «Тандер» был близок к трипл-даблу. Шэй Гилджес-Александер набрал 40 очков (13 из 30 с игры, 12 из 14 с линии), установив рекорд карьеры. Также на его счету 10 передач, 9 подборов, 1 перехват.