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Шэй Гилджес-Александер установил рекорд карьеры в 4-м матче с «Миннесотой» (40 очков)

Лидер «Тандер» был близок к трипл-даблу. Шэй Гилджес-Александер набрал 40 очков (13 из 30 с игры, 12 из 14 с линии), установив рекорд карьеры. Также на его счету 10 передач, 9 подборов, 1 перехват.

Джейлен Уильямс и Чет Холмгрен добавили 34 (13 из 24) и 21 (9 из 14) очко соответственно.

Самым результативным в составе «Миннесоты» стал Никил Александер-Уокер (у него 23 очка).