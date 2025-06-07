Брайан Уиндхорст: «При определенных условиях Дариус Гарлэнд может стать доступным для обмена»

Я не думаю, что сам Гарлэнд хочет уходить. Мне кажется, он доволен тем, как развивается его карьера в «Кливленде», ему нравится его роль в команде. Но «Кэвс» теперь прислушиваются к предложениям и открыты для обсуждения, хотя и не стремятся во что бы то ни стало изменить состав", — заключил Уиндхорст.