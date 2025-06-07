Первый матч финала НБА привлек наименьшую аудиторию с 2007 года, исключая пандемийные сезоны

Победа «Пэйсерс» над «Тандер» со счетом 111:110 в первом матче финала НБА 2025 года привлекла в среднем 8,91 миллиона зрителей. Это на 19% меньше, чем аудитория первого матча финала-2024 между «Бостоном» и «Далласом» (10,99 миллиона). Таким образом, этот показатель стал самым низким для 1-й игры финальной серии (без учета пандемийных 2020 и 2021 года) с 2007 года, когда за противостоянием «Сан-Антонио» и «Кливленда» наблюдали 9,21 миллиона зрителей.