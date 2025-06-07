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Шэй Гилджес-Александер реализовал 0 из 7 бросков, когда мог сравнять счет или вывести команду вперед в последние 2 минуты игры

В матчах сезона-24/25 Гилджес-Александер реализовал 0 из 7 бросков, когда мог сравнять счет или вывести команду вперед в последние 2 минуты четвертой четверти.

Источник: Спортс"

6 из этих попыток пришлись на регулярный сезон, седьмая — на концовку 3-й игры серии второго раунда против «Денвера». Тогда мяч после броска защитника угодил в заднюю дужку кольца, а матч перешел в овертайм, где «Тандер» уступили (104:113).