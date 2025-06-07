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«Торонто» рассматривает возможность обмена Кевина Дюрэнта

«Торонто» может переключиться на Дюрэнта, если Яннис Адетокумбо окажется недоступным для обмена. Кроме того, у «Рэпторс» теоретически больше шансов собрать конкурентоспособное предложение за форварда «Санс» по сравнению с колоссальными требованиями, которые «Бакс» выдвинут за переход Адетокумбо, отмечает Джейк Фишер.

Источник: Спортс"

В 2022 году «Торонто» уже пытался заполучить Дюрэнта перед дедлайном, когда тот запросил обмен из «Бруклина».

В контракте 36-летнего игрока остался последний год, за который баскетболист заработает 54,7 миллиона долларов.