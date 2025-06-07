«Торонто» рассматривает возможность обмена Кевина Дюрэнта

«Торонто» может переключиться на Дюрэнта, если Яннис Адетокумбо окажется недоступным для обмена. Кроме того, у «Рэпторс» теоретически больше шансов собрать конкурентоспособное предложение за форварда «Санс» по сравнению с колоссальными требованиями, которые «Бакс» выдвинут за переход Адетокумбо, отмечает Джейк Фишер.