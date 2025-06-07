Россиянка Клюндикова подписала контракт с клубом WNBA «Миннесота»

В 2018 году Клюндикова была выбрана клубом «Лос-Анджелес Спаркс» под 11-м номером на драфте WNBA. За «Спаркс» россиянка сыграла в двух сезонах. В первом она провела 25 матчей, в среднем набирая 3,6 очка и делая 2,2 подбора за игру. Во втором центровая сыграла в 15 матчах, набирая в среднем 7,8 очка, делая 3,9 подбора и 1 перехват за игру. Последние сезоны Клюндикова выступала за екатеринбургский УГМК.