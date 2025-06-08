Реджи Миллер выложил видео с реакцией семьи на победный бросок Тайриза Халибертона в 1-м матче

59-летний легендарный игрок «Индианы» Реджи Миллер выложил в соцсети видеозапись с камеры наблюдения в своем доме, на которой запечатлена реакция его семьи на победный бросок Тайриза Халибёртона в первом матче финальной серии против «Оклахомы» (111:110, 1−0).