Байрон Скотт: «Тейтума увезли в кресле, Кобе никогда бы не позволил себя увезти»

"Кобе порвал ахилл, потом пошел пробивать штрафные и ушел сам. Я вам объясню, почему это был крутейший поступок. Ты видишь, как он встает, потому что думает, будто кто-то ударил его, да? Как все, кто рвет ахилл — им кажется, что кто-то дал им пинка или типа того. Но он встает и идет на линию штрафных. Перед этим ему еще пришлось уйти с площадки, а потом вернуться. Ты посмотри на его лицо — ни гримас, ничего. Видно только разочарование. Он разозлен. Он расстроен.