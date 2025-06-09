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Кендрик Перкинс: «Не верю, что Тайриз Халибертон способен провести мощный третий матч»

«Честно говоря, я не верю, что Тайриз Халибертон способен провести мощный третий матч. Надо понимать, о ком мы говорим. “Оклахома” — одна из лучших оборонительных команд в истории НБА. Это команда, которая заставила лучшего игрока в мире, Николу Йокича, провести худшую серию в карьере.

Источник: Спортс"

«Честно говоря, я не верю, что Тайриз Халибертон способен провести мощный третий матч. Надо понимать, о ком мы говорим. “Оклахома” — одна из лучших оборонительных команд в истории НБА. Это команда, которая заставила лучшего игрока в мире, Николу Йокича, провести худшую серию в карьере. А потом мы видели, как они закрыли Энтони Эдвардса. А это игроки, известные как элитные бомбардиры. Тайриз Халибертон таким не славится. В этих плей-офф он в среднем набирал всего 18 очков за игру. А против него выставляют таких защитников, как Алекс Карузо, Лу Дорт и Кэйсон Уоллес. Когда на тебя бросают таких ребят, сложно представить, что у Халибертона будет одна из тех сумасшедших результативных игр», — заявил Перкинс.

В 18 матчах текущего плей-офф Тайриз Халибертон набирал 30+ очков трижды, и «Индиана» при этом трижды побеждала.

Также «Пэйсерс» одержали 8 побед при 1 поражении, когда Халибертон делал 10+ передач.