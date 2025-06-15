Дуайт Ховард и Лэнс Стивенсон подрались в матче открытия сезона лиги BIG3

Напряжение в игре нарастало еще до драки. Ранее в матче Стивенсон уже конфликтовал с Джорданом Кроуфордом. Кроуфорд поднял руку перед лицом Стивенсона и задел его за нос, после чего Стивенсон попытался ударить его. Их разняли до того, как ситуация обострилась, и оба избежали удаления.