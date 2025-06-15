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Дуайт Ховард и Лэнс Стивенсон подрались в матче открытия сезона лиги BIG3

Напряжение в игре нарастало еще до драки. Ранее в матче Стивенсон уже конфликтовал с Джорданом Кроуфордом. Кроуфорд поднял руку перед лицом Стивенсона и задел его за нос, после чего Стивенсон попытался ударить его.

Источник: Спортс"

Напряжение в игре нарастало еще до драки. Ранее в матче Стивенсон уже конфликтовал с Джорданом Кроуфордом. Кроуфорд поднял руку перед лицом Стивенсона и задел его за нос, после чего Стивенсон попытался ударить его. Их разняли до того, как ситуация обострилась, и оба избежали удаления.

Инцидент с дракой начался, когда игроки сцепились после того, как Стивенсон, казалось, толкнул Ховарда локтем в грудь. Стивенсон замахнулся кулаком, Ховард оттолкнул его руку, после чего они начали толкаться и сцепились на паркете, а затем переместились к столам для прессы за кольцом.

Команда Стивенсона «Майами» одержала победу над «Лос-Анджелесом» Ховарда со счетом 50:44.

Среди других известных игроков, которые будут выступать в лиге в этом году, — Кемба Уокер, Уэсли Джонсон и Монтрез Харрелл.