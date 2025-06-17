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Джейлен Уильямс — один из самых молодых игроков, набиравших 40 очков в финале

В пятом матче серии с «Индианой» (120:109) Джейлен Уильямс набрал 40 очков, 14 из 25 с игры. Он сделал это в возрасте 24 лет и 63 дней.

Моложе его среди всех игроков, которые набирали 40+ очков в матчах финала — защитник «Лейкерс» Мэджик Джонсон (20 лет 276 дней), форвард «Сан-Франциско» Рик Бэрри (23 года 21 день), защитник «Оклахомы» Расселл Уэстбрук (23 года 220 дней) и защитник «Лейкерс» Джерри Уэст (23 года 315 дней).