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Рик Карлайл: «Халибертон не на 100% здоров. Но я не думаю, что он пропустит следующий матч»

"Он не на 100% здоров. Это очевидно. Но я не думаю, что он пропустит следующую игру. В перерыве мы обсуждали его состояние, но он настоял на том, чтобы продолжить. Во второй половине он сделал много полезного, но он не в идеальной форме.

Источник: Спортс"

«Он не на 100% здоров. Это очевидно. Но я не думаю, что он пропустит следующую игру. В перерыве мы обсуждали его состояние, но он настоял на том, чтобы продолжить. Во второй половине он сделал много полезного, но он не в идеальной форме. В этой серии много парней, которые не полностью здоровы», — сказал Карлайл.

В перерыве матча Шэмс Чарания сообщил, что баскетболист страдает из-за напряженности икры правой ноги.

Халибертон закончил встречу с 4 очками, 7 подборами и 6 передачами, а «Индиана» уступила — 109:120.