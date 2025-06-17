Рик Карлайл: «Халибертон не на 100% здоров. Но я не думаю, что он пропустит следующий матч»

«Он не на 100% здоров. Это очевидно. Но я не думаю, что он пропустит следующую игру. В перерыве мы обсуждали его состояние, но он настоял на том, чтобы продолжить. Во второй половине он сделал много полезного, но он не в идеальной форме. В этой серии много парней, которые не полностью здоровы», — сказал Карлайл.