Президент «Орландо»: «Мы делаем ставку на себя и верим, что пики не будут высокими»

Что касается остальных пиков, три из них находятся под нашим контролем. По сути, мы делаем ставку на самих себя. Мы уверены, что будем сильной командой все эти годы. Уникальность ситуации с игроком уровня Деса, доступного для обмена, еще и в том, что ему только исполнится 27. Если мы станем хорошей командой, то сможем оставаться ею долгое время, ведь ядро нашей команды — четыре самых высокооплачиваемых игрока в возрасте от 23 до 27 лет.