Бобби Портис: «Этим летом я думаю только о Бобби Портисе. Хочу справедливой оплаты»

Где я смогу проявить себя? Где я смогу играть в свой лучший баскетбол? Если я подпишу контракт на три или четыре года, где я смогу быть лучшей версией себя? Где я смогу расти и где мне будут платить по достоинству? Это сейчас мой главный приоритет.