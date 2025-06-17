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Бобби Портис: «Этим летом я думаю только о Бобби Портисе. Хочу справедливой оплаты»

Бобби Портис получит статус неограниченно свободного агента.

"В это межсезонье я сосредоточен только на Бобби Портисе. Я думаю о том, что лучше для меня, что лучше в моей ситуации.

Где я смогу проявить себя? Где я смогу играть в свой лучший баскетбол? Если я подпишу контракт на три или четыре года, где я смогу быть лучшей версией себя? Где я смогу расти и где мне будут платить по достоинству? Это сейчас мой главный приоритет.

Конечно, я бы с радостью остался в «Милуоки». Я не говорю, что не хочу возвращаться в «Бакс», я бы очень этого хотел, но я просто хочу справедливой оплаты. Я уже не раз шел на уступки ради команды. Сейчас я чувствую, что пришло время получать зарплату, причитающуюся игрокам моего уровня", — заявил Бобби Портис.